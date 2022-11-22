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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:41

Фермер из Шурышкарского район займется заморозкой клюквы и брусники

Это новый вид его деятельности
Марина Прохорова
Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал в свих соцсетях о том, что жители муниципалитета активно развивают линию производства местной сельскохозяйственной продукции. Один из них - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виктор Шестаков.

Он уже не первый год занимается выращиванием картофеля в селе Питляр. Для автоматизации производства требовалось приобрести дополнительное оборудование - мотоблок. В итоге бизнесмен сможет купить его на средства гранта в размере 300 тысяч рублей.

А на днях мужчина задекларировал производство по заморозке клюквы. Дикоросы он будет собирать в районе, подвергать шоковой заморозке и упаковывать в вакуумные пакеты. Так в ягодах сохранятся все витамины и полезные вещества.

В планах фермера - получить подобный документ и на бруснику.