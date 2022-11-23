Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 ноября 2022 1:00

На Ямале 23 ноября 2022 года ожидаются изморозь и туман

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 ноября

Погода на Ямале на 23 ноября

Фото: Вера Зенина

В среду, 23 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью - небольшой снег, изморозь и туман. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-9 м/с. Температура ночью -29…-34 градуса, местами до -36. Днем -21…-26 градусов, местами до -35, по западной половине -11...-16.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -29 градусов, днем -15. Ветер 6-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО