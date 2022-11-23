На Ямале 23 ноября 2022 года ожидаются изморозь и туман

Погода на Ямале на 23 ноября Фото: Вера Зенина

В среду, 23 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью - небольшой снег, изморозь и туман. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-9 м/с. Температура ночью -29…-34 градуса, местами до -36. Днем -21…-26 градусов, местами до -35, по западной половине -11...-16.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -29 градусов, днем -15. Ветер 6-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: