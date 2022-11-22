Приемочная комиссия оценит толщину льда на переправе между Салехардом и Лабытнанги

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги может открыться в ближайшее время. Чтобы удостовериться в достаточной толщине льда, 24 ноября на место прибудет приемочная комиссия, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Специалисты проведут обследование ледового покрова и наличия средств организации движения. При отсутствии замечаний на переправе будут открыты две полосы для движение автомобилей массой до 3,5 тонн, - уточнили в ведомстве.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.