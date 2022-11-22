На Ямале энергетики направили 798 млн рублей на подготовку к ОЗП

Фото: Наталья Ленская, из архива АО «Россети Тюмень»

В 2022 году энергетики выполнили ремонт более 100 подстанций и порядка 750 километров воздушных линий в Арктическом регионе. Системообразующее предприятие на подготовку электросетевого комплекса Ямала к периоду максимальных нагрузок направило 798 млн рублей.

На линейных объектах «Россети Тюмень» установили более 2 тысяч гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам и другим природным воздействиям. Площадь расчищенных от поросли трасс ЛЭП составила 216 гектаров.

Самым северным центром питания, на котором прошли работы в текущем году, стала подстанция 110 кВ «Взлетная», расположенная выше 67 параллели северной широты. Специалисты «Россети Тюмень» успешно провели капитальный ремонт силового трансформатора.

Компания уделяет значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. При проведении работ используются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения более 500 тысяч жителей и крупнейших нефтегазовых промыслов России.