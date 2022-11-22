В Новом Уренгое торжественно открыли центр единоборств «Северный характер»

Фото: пресс-служба губернатора

В Новом Уренгое торжественно открыли центр единоборств под ямальским брендом «Северный характер». Участие в церемонии принял и глава региона Дмитрий Артюхов.

- Запуск в Новом Уренгое «Северного характера» - это совершенно новые условия для занятий спортивными единоборствами. Мы сделали первый шаг, в будущем построим рядом второй корпус. Для жителей южной части города переоборудуем под наш бренд спорткомплекс «Молодежный», там будет упор на бокс. Единоборства очень хорошо развиваются в городе, новоуренгойские спортсмены отлично выступают на соревнованиях всех уровней. Мы хотим, чтобы у них были достойные условия для тренировок. Наша большая цель - создать возможности для занятий спортом в каждом уголке Ямала, уверенно к ней идем, - сказал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора

Это уже пятый подобный центр на Ямале и первый в Новом Уренгое. Раньше на его месте был спортзал «Сибирские медведи», зданию больше 30 лет, оно давно требовало ремонта. В нем оборудовали залы для спортивной борьбы, дзюдо, тхэквондо, тяжелой атлетики, смешанных единоборств, а для спортсменов приобрели всю необходимую экипировку и полностью обновили спортивный инвентарь.

Напоминаем, что создание сети залов единоборств «Северный характер» началось на Ямале два года назад. За это время они открылись в Лабытнанги, Салехарде, Харпе, Аксарке и Новом Уренгое. Каждый месяц их регулярно посещает больше двух тысяч человек.