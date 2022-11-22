Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 ноября 2022 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 104.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 4 460 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 434. Всего в стране зарегистрирован 21 545 351 случай. Излечились от коронавируса 6 444 человека, скончались - 59.