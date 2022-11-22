Фото: администрация Салехарда

В Салехарде еще четыре многоквартирных дома оборудовали подъемниками для инвалидов-колясочников. Как сообщили в городской администрации, два из них установили на улице Чубынина, еще два - в домах по улицам Манчинского и Губкина.

- Оборудование установлено, проведены пусконаладочные работы, сейчас подготавливается акт освидетельствования объекта, который передадут в ТСЖ для постановки на учет, - отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Кучер.

Фото: администрация Салехарда

Для инвалидов-колясочников и их близких это не просто пункт плана, а новое качество жизни и новые возможности. Так считает мама ребенка-инвалида Оксана Базанова.

- Мы очень ждали этот подъемник. За последний год сын очень вырос и выносить его гулять для меня очень тяжело, поэтому на улицу мы выходим крайне редко. Как только подъемник заработает - все изменится. Уже составляем планы, куда пойдем, - говорит женщина.

Отметим, что сейчас в Салехарде для маломобильных граждан доступны 57 жилых домов.