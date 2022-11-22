Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе началось обустройство ледовых переправ. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, сейчас намораживание льда идет на реке Малая Обь у села Мужи.

- Замер показал, что у берегов толщина льда позволяет безопасно проводить работы, - поделился директор ООО «СпецТрансСервис» Сергей Шелементьев.

Протяженность зимней автодороги, находящейся в ведении организации, составляет 132 километра. Это региональный зимник от села Мужи до границы автономного округа. На этом участке специалистам необходимо обустроить восемь ледовых переправ. Для безопасного пропуска автомобилей толщина льда должна быть не менее 60 сантиметров. Только после этого дорожники начнут «укатывать» зимник.

Кроме того, в Шурышкарском районе обустраивают зимние автодороги муниципального значения. Их протяженность - 136 километров.

- Начали обустройство двух переправ - в районе села Овгорт, деревни Ямгорт и третьего пугора, - отметил директор МУП «СпецТрансСервис» Рустам Зокиров.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.