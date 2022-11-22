Жителя Ямальского района наградили в госпитале Москвы за храбрость в зоне спецоперации

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Заместитель министра обороны России Николай Панков вручил жителю Ямальского района, ветерану боевых действий Петру Сэротэтто медаль «За отвагу». Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

Почетную награду северянин получил за проявленную храбрость в зоне спецоперации - на передовой.

Само вручение прошло в московском госпитале имени Вишневского, где сейчас Петр проходит реабилитацию.

- Горжусь нашим героем! Поздравляю с заслуженной наградой и желаю скорейшего возвращения на родную землю, в Ямальский район, - добавил управленец.

Кстати, парень уже принял важное для себя решение - продолжить служить Родине. Закончил курсы и получил новую специальность, которая позволит ему работать в военкомате.

Напоминаем, что также медалью «За отвагу» награжден ямалец Константин Юркин. Он уже второй раз отправится на Украину для участия в спецоперации.