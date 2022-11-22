В Лабытнанги выбирают самых достойных жителей

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Семи лиственницах стартовал решающий этап конкурса «Гордость твоя, Лабытнанги!». Об этом объявила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Ранее были определены финалисты в каждой из семи номинаций. Кто из них удостоится почетного звания и награды - решать вам! - добавила градоначальница.

Количество утвержденных номинаций символично для города - их семь: «Доброе сердце», «Человек труда», «Эковолонтер», «Семья года», «Сердце отдаю детям», «Культура моего города» и «Личностный рост».

Голосование проходит до 4 декабря на портале Госуслуги. Портреты победителей появятся на городской доске почета.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что жители Лабытнанги придумывают стикеры с изображением родного города.