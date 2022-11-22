В Новом Уренгое пассажир иномарки попал в больницу после ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 21 ноября на пересечении ул. Промышленная - пр. Ленинградский в Новом Уренгое.

- Около 18:50 водитель автомобиля «Mitsubishi», поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Skoda», из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажира автомобиля «Skoda» госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 4 203, в которых 21 человек погиб и 302 получили травмы, в том числе 39 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходом - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автоинспекторы Нового Уренгоя помогли водителю, застрявшему на загородной трассе в мороз. У мужчины неожиданно сломалась машина.