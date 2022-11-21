Видео о спасении оленя, застрявшего в проруби на Ямале, оказалось фейком

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 21 ноября, во многих ямальских соцсетях появилось трогательное видео о том, как трое мужчин спасают вмерзшего в лед оленя. Не жалея себя, они изо всех сил старались высвободить животное, которое вот-вот могло погибнуть от холода и голода.

К счастью, старания людей были не напрасны - олень оказался на свободе. Обессиленный, но освобожденный от ледяного плена, он неспеша заковылял к своему товарищу, бродившему по близости все это время.

Разумеется, ямальцы оценили старания мужчин и от души поблагодарили их в комментариях, пожелав здоровья и удачи.

Однако, как выяснил корреспондент «Комсомолки», видео оказалось фейком. На самом деле эта история произошла в Воркуте еще в 2020 году, и к Ямалу она не имеет никакого отношения. Кто распространил это видео и зачем написал, что оленя спасли именно ямальцы - неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Салехарде пожарные спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу жилого дома. Малыш жалобно мяукал и боялся выйти наружу.