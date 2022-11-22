Трем семьям из Ямальского района вручили «Чумовой капитал»

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

На Ямале продолжается выдача «Чумового капитала». Сегодня, 21 ноября, сертификаты вручили еще трем семьям Ямальского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

- Семьи потомственных оленеводов Окотэтто Антона, Окотэтто Семена и Яптик Дмитрия ведут кочевой образ жизни и продолжают традиции предков, передают их своим детям. Сегодня вручил им «Чумовой капитал», в который входит все необходимое для установки традиционного жилища. Хорошая поддержка земляков, я считаю, - сказал он.

Напоминаем, что «Чумовой капитал» - это комплект для сбора чума, включающий шесты, нюки, доски, печь и нарты общей стоимостью свыше полумиллиона рублей. Получить помощь могут молодые кочевые семьи при рождении третьего ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, губернатор Дмитрий Артюхов вручил «чумовой капитал» кочующей семье, у которых родился пятый ребенок.