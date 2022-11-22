Ямальские депутаты зададут вопросы руководителям региональных ведомств по поводу бюджета на 2023-2025 годы

Ямальские депутаты зададут вопросы местным властям по поводу бюджета на 2023-2025 годы Фото: Вера Зенина

Сегодня, 22 ноября, состоится расширенное заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором обсудят бюджет региона на 2023-2025 годы. Об этом сообщил член законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин.

- В ходе заседания депутаты зададут свои вопросы и озвучат предложения исполнительным органам региона, чтобы получить ответы и комментарии, - рассказал он.

Как отметил Виктор Казарин, финансово-экономические санкции никак не повлияли на социально-экономическое развитие автономного округа и не оказали негативного воздействия на экономику региона.

- Бюджет социально ориентирован, 80% финансовых средств направят на исполнение социальных обязательств перед населением. При этом в него заложены средства на развитие экономического потенциала Ямала: строительство, государственная поддержка коммунального и агропромышленного комплексов, транспорт, дорожное хозяйство, - уточнил чиновник.

Напоминаем, что 24 ноября совет заксобрания Ямала проведет пленарное заседания, на котором обсудит окружной бюджет на ближайшие три года.