Новый Уренгой готовится к фестивалю ледовых скульптур «Ямал необъятный»

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгой готовится к проведению фестиваля ледовых скульптур «Ямал необъятный», который состоится с 23 ноября по 1 декабря. Как сообщили в городской администрации, в нем примут участие мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кургана и Ижевска.

Сейчас на площадь перед зданием мэрии завозят лед - именно там построят северные композиции.

- Конкурсная комиссия отобрала семь композиций, отвечающих тематике фестиваля. Ямал - это тундровики, коренные жители Крайнего Севера; это уникальная природа; это покорители подземных кладовых - газодобытчики, - отметили в администрации.

Таким образом на площади появится целый ледовый городок: рыбак с неводом, олень, мамонт, буровые вышки и газовые кусты.

Понаблюдать за процессом рождения ледовой сказки смогут все желающие.

Также напоминаем, что в Новом Уренгое строят восьми стационарных зимних горок. Они будут находиться в северной и южной частях города, а также по одной в Коротчаево и Лимбяяхе.