Новый Уренгой готовится к фестивалю ледовых скульптур «Ямал необъятный»

Фото: администрация Нового Уренгоя
Новый Уренгой готовится к проведению фестиваля ледовых скульптур «Ямал необъятный», который состоится с 23 ноября по 1 декабря. Как сообщили в городской администрации, в нем примут участие мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кургана и Ижевска.
Сейчас на площадь перед зданием мэрии завозят лед - именно там построят северные композиции.
- Конкурсная комиссия отобрала семь композиций, отвечающих тематике фестиваля. Ямал - это тундровики, коренные жители Крайнего Севера; это уникальная природа; это покорители подземных кладовых - газодобытчики, - отметили в администрации.
Таким образом на площади появится целый ледовый городок: рыбак с неводом, олень, мамонт, буровые вышки и газовые кусты.
Понаблюдать за процессом рождения ледовой сказки смогут все желающие.
Также напоминаем, что в Новом Уренгое строят восьми стационарных зимних горок. Они будут находиться в северной и южной частях города, а также по одной в Коротчаево и Лимбяяхе.