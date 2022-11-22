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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 1:00

На Ямале 22 ноября 2022 года подует ветер с порывами до 15 м/с

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 ноября

Погода на Ямале на 22 ноября

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 22 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшой снег, по западу - преимущественно без осадков, в отдельных районах - метель. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5-10 м/с, в Приуральском, Надымском и Пуровском районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -25…-31 градус, при прояснении до -38. Днем -25…-30 градусов, местами до -35.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -27 градусов, днем -25. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: