Шквалистый ветер повредил самый большой триколор в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде разыгралась непогода. Как сообщили в городской администрации, из-за шквалистого ветра на площади у Культурно-делового центра повреждены крепления флага.

- Сейчас знамя сняли, после восстановительных работ и улучшения погодных условий его вернут на место, - прокомментировали в мэрии.

Вместе с сильным ветром, порывы которого достигают 16 м/с, в окружную столицу пришло и похолодание: температура воздуха за окном опустилась до -17 градусов. А ночью, по прогнозам синоптиков, она понизится еще до -28 градусов, скорость ветра составит 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Кроме того, на непродолжительное время была приостановлена работа воздушных подушек, курсирующие между Салехардом и Лабытнанги. Сейчас переправа работает в обычном режиме.