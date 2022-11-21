Ямальцы могут поддержать Новый Уренгой в конкурсе на звание «Молодежной столицы России»

Фото: пресс-служба губернатора

Новый Уренгой продолжает бороться за звание «Молодежной столицы России». Финальное голосование стартует 23 ноября на сайте Федерального агентства по делам молодежи. Принять участие могут все желающие.

- Новый Уренгой - один из молодых городов России. Здесь живет амбициозная молодежь, пишется новая история Арктики, здесь - будущее экономики и культурный фонд страны. Направляя заявку, мы надеялись на возможность заявить о себе, но войти в топ-7 наравне с такими городами, как Нижний Новгород, Тула, Владивосток, Калининград, Мурманск и Красноярск - это почетно и ответственно, - прокомментировал директор департамента социальной политики администрации города Александр Норка.

Подведение итогов конкурса состоится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в декабре 2022 года.