В Ямальском районе упадут фрагменты ракеты, запущенной с космодрома «Плесецк»

Фото: администрация Ямальского района

Жителей Ямальского района предупреждают о падении фрагментов ракеты «Союз» между населенными пунктами Яр-Сале и Порц-Яха, а также Панаевск и Хадаты-Яха. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, ее запустят с 1 по 7 декабря космодрома «Плесецк».

- Просим жителей района воздержаться в данный период от поездок в направлении фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха, - обратились к ямальцам в мэрии.

Самим населенным пунктам ничего не угрожает, поскольку такие мероприятия проводятся на территории муниципалитета уже более 20 лет. Перед пуском ракеты район падения обязательно обследуют.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам горячей линии: 8 (34996) 3-02-56, 112, 3-08-82, 3-01-57.