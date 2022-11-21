В Шурышкарском районе спасатели начали патрулировать водоемы

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов напомнил землякам об опасности выезда на тонкий лед.

- Все чаще слышу разговоры о том, что жители стали выезжать на технике на неокрепший лед, что делать категорически запрещено! Прошу вас отнестись к этому серьезно. В этом году из-за теплой и затянувшейся осени ледяная корка на реке нарастает плохо, образовались майны, - обратился он к шурышкарцам.

В связи с этим службы спасения приступили к патрулированию местности. Контрольные рейды будут проводиться регулярно, до момента нарастания безопасной толщины льда.

- Нарушение введенного запрета приводит к штрафу, но гораздо важнее, что ценой может стать жизнь человека, - подытожил управленец.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что на переправе между Салехардом и Лабытнанги провалился внедорожник.