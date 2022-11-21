Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 ноября 2022 года увеличилось на 30 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 30 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 087.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, скончавшихся от болезни также нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 4 662 человека с COVID-19, госпитализировано - 448. Всего в стране зарегистрирован 21 540 891 случай. Излечились от коронавируса 4 164 человека, скончались - 55.