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НовостиЭкономика21 ноября 2022 8:19

Жители Ноябрьска могут внести свои предложения по городскому бюджету на 2023 год

Слушания пройдут 25 ноября
Марина Прохорова
Жители Ноябрьска могут внести свои предложения по городскому бюджету на 2023 год

Жители Ноябрьска могут внести свои предложения по городскому бюджету на 2023 год

Фото: Вера Зенина

В предстоящую пятницу, 25 ноября, в Детской музыкальной школе №2 им. В.А. Коха пройдут публичные слушания по поводу городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщили в мэрии, принять участие и внести свои предложения смогут и местные жители.

- Предложения и замечания необходимо направить в письменном виде в организационный комитет по адресу: ул. Ленина, д. 47, каб. 219 (нужно указать фамилию, имя, отчество, место жительства и дату рождения), а также на Единый портал государственных и муниципальных услуг, - прокомментировали власти.

Проект решения опубликуют на сайте администрации в разделе «Экономика и финансы», а также на специально портале.

Прочитать про алгоритм действия участников публичных слушаний можно по ссылке.