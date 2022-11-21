Жители Ноябрьска могут внести свои предложения по городскому бюджету на 2023 год Фото: Вера Зенина

В предстоящую пятницу, 25 ноября, в Детской музыкальной школе №2 им. В.А. Коха пройдут публичные слушания по поводу городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщили в мэрии, принять участие и внести свои предложения смогут и местные жители.

- Предложения и замечания необходимо направить в письменном виде в организационный комитет по адресу: ул. Ленина, д. 47, каб. 219 (нужно указать фамилию, имя, отчество, место жительства и дату рождения), а также на Единый портал государственных и муниципальных услуг, - прокомментировали власти.

Проект решения опубликуют на сайте администрации в разделе «Экономика и финансы», а также на специально портале.

Прочитать про алгоритм действия участников публичных слушаний можно по ссылке.