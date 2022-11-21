В сгоревшем здании на территории пуровского вокзала нашли труп мужчины

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На Ямале произошла еще одна трагедия из-за пожара: в поселке Пуровск, при тушении неиспользуемого здания, расположенного в районе ж/д вокзала, нашли труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили в противопожарной службе ЯНАО.

- Сообщение о возгорании поступило 19 ноября в 22:44. Первое подразделение прибыло на место уже через три минуты, не теряя времени, они приступили к тушению. К сожалению, внутри строения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя пять минут пожар был ликвидирован. Огонь повредил один квадратный метр помещения, включая диван и пластиковую облицовку стен.

В тушении участвовали пять человек личного состава и одна единица спецтехники.

Выяснить точную причину смерти мужчины позволит судебно-медицинская экспертиза.