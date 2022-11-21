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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:02

Миллионному пассажиру авиакомпании «Ямал» подарили бесплатный полет и обслуживание в бизнес-зале

Им стал житель Нового Уренгоя Дмитрий Захаров
Марина Прохорова
Фото: авиакомпания «Ямал»

Фото: авиакомпания «Ямал»

Житель Нового Уренгоя Дмитрии Захаров и его семья стали счастливыми обладателями сертификата на бесплатный перелет рейсами авиакомпании «Ямал» в любом направлении. Об это сообщили в пресс-службе регионального авиаперевозчика.

- Сегодня рейс 89 из Нового Уренгоя в Москву стал для него счастливым. И для нас тоже - авиакомпания «Ямал» зарегистрировала миллионного пассажира 2022 года! Дмитрий оказался нашим юбиляром и обладателем подарка, - прокомментировали в компании.

Аэропорт Нового Уренгоя также вручил миллионному пассажиру сертификат - на обслуживание в бизнес-зале.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что авиакомпании «Ямал» запустила первый в стране туристический стоповер. Это перелет с длительной остановкой в промежуточном городе.