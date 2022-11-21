В Салехарде «Торговый дом купца И.Н. Корнилова» изъяли у собственников и приведут в порядок

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Прокуратура Салехарда добилась изъятия у собственников «Торгового дома купца И.Н. Корнилова», признанного объектом культурного наследия от 24 июня 2003 года.

- Данное здание находится в частной собственности трех граждан. Однако, с момента покупки, они не разу не проводили работы по его сохранению, что привело к обрушению кирпичной кладки оконных проемов, трещинам стен кровли и фасада. Общее состояние объекта культурного наследия оценивается как аварийное, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор незамедлительно направил в суд иск, требуя изъять памятник у собственников, а также возложить обязанность на Службу государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО и администрацию города по его сохранению и восстановлению.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения контролируется прокуратурой.