Ноябряне собрали около тонны макулатуры для помощи детским домам Донбасса и Запорожской области Фото: Вера Зенина

Жители Ноябрьска активно подключились к Всероссийской акции «Миллион Родине» и собрали около тонны макулатур. Об этом сообщили волонтеры-экологи на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ненужные газеты и книги приносили как взрослые, так и дети. Больше всех макулатуры доставили сотрудники филиала ТИУ в Ноябрьске - 509 килограммов, далее идут волонтеры Победы Ямала - 94,5 килограмма и замыкают тройку представители Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» - 67,7 килограмма.

На данный момент сбор макулатуры продолжается. Принести вторсырье можно в городской волонтерский центр, расположенный на пр. Мира, д.83 А до 1 декабря.

Затем собранная макулатура отправится на переработку, а вырученные от этого средства пойдут на благотворительность - ребятам из детских домов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.