В Салехарде начали проектировать новый корпус школы №2

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде завершаются проектно-изыскательные работы по строительству нового корпуса школы №2, в которой обучается свыше полутора тысяч учеников. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Под развитие школьной территории планируется задействовать все прилегающие площади. В новом корпусе также будут столовая и современные рекреационные пространства.

- Мы определились с основной направленностью будущего корпуса - естественно-научный цикл, туда мы планируем перенести все кабинеты физики, географии, химии, математики и биологии. Это будут современные образовательные пространства, с оборудованными лабораториями и всем необходимым для научной деятельности детей, - рассказала директор школы Елена Сивицкая.

Строительство нового корпуса - часть проекта по развитию территории общеобразовательного учреждения. Вторым этапом будет строительство современной многофункциональной спортивной площадки и безопасного подъезда к учебному заведению.