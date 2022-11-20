Глава СК России Бастрыкин поручил разобраться, почему в Надыме на детей напала свора собак

Фото: Инфоцентр СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям СМИ, в том числе, и «Комсомольской правды – Ямал» о нападении бродячих собак на детей в Надыме.

Как сообщили в Информационном центре СК России, на днях в Надыме бродячие собаки напали на детей в Надыме. Благо, сына одной из жительниц город спас мимо проходящий мужчина, который увидел свору собак, окруживших ребенка около школы. По мнению СК, такие ситуации очень пугают детей, но местные органы власти бездействуют.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации. Также ему поручено принять меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних.

- О результатах исполнения поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, будет доложено Председателю СК России, - сообщили в Инфоцентре.