Фото: администрация Надымского района

В Надыме откроется каток под открытым небом. Как сообщили в районной администрации, он расположится на площади Юбилейная, сейчас ведется установка ограждения.

Вновь откроется и пункт проката коньков. Он будет работать со вторника по пятницу с 15:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье - с 13:00 до 21:00 . Понедельник - выходной. В прокате имеются хоккейные коньки с 31 по 47 размеры и женские с 27 по 42. Стоимость - 50 рублей.

Для семей мобилизованных надымчан прокат коньков бесплатный. Достаточно показать справку из военкомата.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что ямальским военнослужащим и их семьям предоставят дополнительные меры соцподдержки.