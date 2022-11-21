На Ямале 21 ноября 2022 года температура упадет до -37 градусов

Погода на Ямале на 21 ноября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 21 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах - метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -24…-29 градусов, при прояснении до -37, по западу -13...-15. Днем -17…-22, местами -25...-30, по западу -7...-12.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -18 градусов, днем -27. Ветер 10-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: