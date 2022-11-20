На Ямале внедорожник провалился под лед на переправе Салехард - Лабытнанги

Фото: скриншот с видео

В ямальских телеграм-каналах появились видеоролики с участием внедорожников, которые разъезжают по неокрепшему льду. Так, например, один внедорожник провалился под лед на переправе Салехард – Лабытнанги. К счастью, пострадавших нет, но автомобиль застрял прямо во льду.

Как отметили в ЕДДС по Приуральскому району, по 30 ноября 2022 года людям запрещено выезжать на лед на автомобилях и мотоциклах. За нарушение запрета лихачей ждет административная ответственность по ст.2.6 Закона ЯНАО от 16.12.2004 г. №81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

- Автору ролика спасибо за сигнал, владелец данного автомобиля установлен, ведётся работа по привлечению его к ответственности в установленном законом порядке, - отметили в ведомстве.

Кстати, автомобиль уже вытащили изо льда.