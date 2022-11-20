В Ноябрьске из-за установки новогодних инсталляций закроют проезд по улице Ленина Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске сегодня, 20 ноября, с 8 утра до полуночи, а также 27 ноября с 8 утра до 24 часов закроют проезд общественного транспорта по ул. Ленина (на участке от ул. Дзержинского до дома по ул. Ленина, 54). Как сообщили в городской администрации, это связано с установкой новогодней инсталляции.

Изменения в расписании. Фото: скриншот из паблика ноябрьской администрации

На время объезда перекрытых участков возможны отклонения в расписании движения автобусов.

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