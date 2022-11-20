На Ямале 20 ноября будет так же холодно и снежно Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 20 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -23… -28 С, при прояснении -32… -37 С. Днем -19… -24 С, местами -29…-34 С, по западу -9 …-14…С.

Погода на Ямале в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Подробный прогноз погоды на Ямале 20 ноября 2022 смотрите в инфографике: