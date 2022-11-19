Путин присвоил звание Заслуженного учителя России Людмиле Бабушкиной из Надымского района

Фото: телеграм-канал Дмитрия Жаромских

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Заслуженного учителя России Людмиле Васильевне Бабушкиной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Он рассказал, что Людмила Бабушкина работает учителем 29 лет, у нее есть звание учителя высшей категории.

- Людмила Васильевна одной из первых начала реализовывать программы углубленного уровня, перешла на профильное обучение, раннее изучение информатики, - написал Дмитрий Жаромских.

По его словам, новоиспеченный Заслуженный учитель России поддержала инициативу по созданию «Спортивного класса» и «Корпоративного «Газпром-класса»». Глава Надымского района пожелал учителю крепкого здоровья, профессиональных успехов и любящих учеников.