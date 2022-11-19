На Ямале 19 ноября 2022 потеплеет до -14 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 19 ноября 2022, ожидается переменная облачность, небольшой снег. По западу преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 9-14 м/с, ночью в большинстве районов, днем местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24 С, при натекании облачности до -14 С. Днем -14…-19 С, местами до-24 С.

Погода на Ямале 19 ноября 2022 в инфографике МЧС.

Подробный прогноз погоды по муниципалитетам смотрите ниже в инфографике: