В Ноябрьске заливают катки и готовят площадки для отдыха горожан

Фото: администрация Ноябрьска

В Нябрьске началась заливка ледовых кортов для массового катания. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Холодная погода пошла на пользу. Центр спортивных мероприятий занимается подготовкой катков. Заливка производится поэтапно, это корты возле школ № 3, №8, №9, №13 и №14», - написали власти.

Также для активного отдыха ноябрян подготовят открытые площадки - в настоящее время там утрамбовывают снег. Речь идет о территориях рядом со школами № 2, №5, №6; на улицах Ленина, д. 88; Дружбы, 8а; Космонавтов, д. 7а; Советская, д. 51; Холмогорская, д. 66.

Вход на площадки - свободный. Время работы - без ограничений.