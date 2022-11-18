Медалью «Материнская слава Ямала» наградят 19 северянок

Фото: пресс-служба губернатора

На следующей неделе страна будет поздравлять женщин со светлым и добрым праздником - Днем матери. В преддверии праздника сразу 19 северянок отметят медалью «Материнская слава Ямала», сообщили в пресс-службе губернатора.

Кандидатов выбирают из числа женщин, проживших в регионе не менее 15 лет и достойно воспитавших четырех и более детей, в том числе усыновленных.

- Такие ценности как материнство и детство требуют особого внимания со стороны государства. На Ямале постоянно совершенствуются существующие меры социальной поддержки, гправленные на улучшение положения женщин в обществе, обеспечение социальных функций семьи, стимулирование рождаемости, - сказала начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения ЯНАО Диана Саранчина.

Награда в округе предоставляется с 2009 года. За это время ее получила 271 мама Ямала.

Кстати, в честь Дня матери по всему региону пройдут праздничные мероприятия - конкурсы, соревнования, концерты, акции.