Ямальцы могут забронировать отели на новогодние праздники через новый сервис

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Теперь жители Ямала могут воспользоваться сервисом бронирования отелей по России, запущенным МТС на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч вариантов размещения, в том числе несколько сотен из них находятся на территории регионов «тюменской матрешки».

Оплатить бронирование можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции новой платформы будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее - в дальнем зарубежье.

По словам директора МТС в ЯНАО Сергея Найденкова, внутренний туризм набирает все большую популярность среди жителей Ямала, а новый сервис позволит им качественно и быстро организовать отдых в ближайших регионах. Например, на горячих источниках Тюменской области.

- Также можно эффективно спланировать деловые поездки в Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург. А те, кто на зимних каникулах собираются посетить горнолыжные курорты Свердловской области, Башкирии, Красной поляны в Краснодарском крае, смогут выбрать для себя оптимальный вариант размещения из сотен гостиниц и апартаментов, - рассказал он.

В дальнейшем северянам будут предложены не только услуги по бронированию отелей, а целая экосистема для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы: покупка билетов на транспорт и концерты, экскурсии, гиды, аренда авто и финансовые продукты.