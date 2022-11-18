За две недели мошенники развели ноябрян на 7 миллионов рублей
Фото: Вера Зенина
Жители Ноябрьска продолжают верить телефонным мошенникам, отдавая им свои деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с 1 по 15 ноября аферисты обчистили карманы горожан на 7 миллионов рублей.
Так, трое из заявителей поверили звонкам «сотрудников банка» и «правоохранительных органов», сообщивших о несуществующем доступе к их счетам. Защищая свои накопления или полагая, что спасают себя от чужого кредита, ноябряне самостоятельно перевели на якобы безопасные счета более 5 миллионов рублей.
Еще пятеро горожан, обратившихся в полицию, приобрели товары на интернет сайтах. Оплатив полную стоимость, северяне так и не получили свои покупки.
Один из пришедших в отдел мужчин лишился 327 тысяч рублей, пытаясь заказать девушку для досуга. А второй - 1 миллион 600 тысяч рублей после общения с женщинами, обладающими якобы магическими способностями.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».