Надымскому аэропорту могут присвоить имя Виктора Черномырдина

Фото: администрация Надыма и Надымского района

Надымскому аэропорту хотят присвоить имя выдающегося соотечественника. Об этом сообщили в региональной общественной палате.

Для этого организация объявила соответствующий конкурс. На первом этапе пройдут общественные слушания - жители Надыма смогут предложить кандидатуру известного деятеля, внесшего значимый вклад в развитие Ямала.

- Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в общественных слушаниях и представить свои предложения о присвоении имени аэропорту Надыма, - сказали в палате.

Общественные слушания пройдут уже сегодня, 18 ноября, в 17:00 по адресу: ул. Ямальская, стр. 2Б (Дом молодежи).

Как сообщает «Север-Пресс», один из вариантов - имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Его предложил местный общественник Мовлуд Бакиров, который лично знал политика.

Он напомнил, что именно Черномырдин поднял газовую отрасль страны и способствовал развитию Ямала.

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