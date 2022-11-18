В Лабытнанги управление мусульман передо 15 бушлатов для участников спецоперации

Фото: администрация Лабытнанги
В Лабытнанги мусульманская региональная организация передала в штаб #МыВместе зимнюю спецодежду для участников спецоперации - 15 теплых бушлатов. Об этом сообщили в городской администрации.
- Сразу 15 бушлатов принес от имени местной религиозной организации «Ихлас» регионального духовного управления мусульман ее председатель Гасан-Гусейн Гасанов, - прокомментировали в мэрии.
Размерный ряд весьма широк - от 48 до 58. Они будут согревать бойцов в холодную пору.
Фото: администрация Лабытнанги
Напоминаем, в Лабытнанги идет прием именных посылок для участников спецоперации. Принести их можно по адресу: ул. Первомайская, 57 (общественная приемная партии «Единая Россия»).
Кроме того, на Ямале объявлен сбор новогодних подарков для участников спецоперации. До выезда фуры осталось меньше месяца.