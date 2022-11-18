В Ноябрьске опять прорвало трубу: без тепла остались жилые дома и соцобъекты

В Ноябрьске снова прорвало трубу: без тепла остались жилые домов и соцобъекты Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске продолжаются коммунальные аварии. Накануне, из-за прорыва на теплоцентрали, без отопления остались 14 домов и два детсада. А сегодня, 18 ноября, аналогичная авария произошла в шестом микрорайоне, на этот раз батареи охладели в 15 жилых домах и трех соцобъектах.

Как сообщили в «Энерго-Газ-Ноябрьск», сети не выдержали первых морозов. Отметим, что сегодня на улице -15 градусов.

Не теряя времени, коммунальщики приступили к работам. Чтобы устранить утечку, им понадобилось несколько часов. На данный момент началась постепенная подача тепла.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что в Ноябрьске после подачи отопления жилой дом залило кипятком. По словам людей, вода бежала не только внутри здания, но и снаружи.