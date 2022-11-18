Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 ноября 2022 года увеличилось на 42 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 004.

При этом в больницы региона госпитализирован один человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 546 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 136. Всего в стране зарегистрировано 21 52 567 случаев. Излечились от коронавируса 6 888 человек, скончались - 60.