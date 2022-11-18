В Лабытнанги пьяная горожанка наставила ружье на соседку из-за шума бытовой техники

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, которая угрожала убить соседку из-за работавшей бытовой техники. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщина была недовольна производимым шумом и, чтобы быть более убедительной, прихватила с собой ружье.

- Установлено, что 5 октября 41-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, будучи недовольной шумом, производимым бытовой техникой в квартире соседей, отправилась к ним с целью выяснить отношения. Позвонив в звонок, она направила в сторону открывшей ей дверь соседки пневматическое ружье и, зайдя без разрешения в квартиру, высказала в адрес потерпевшей угрозу убийством, - прокомментировали в ведомстве.

Важно то, что все происходило с 13:00 до 14:00. А это значит, что соседка не нарушала закона о тишине.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что женщина обвиняется в совершении сразу двух преступлений: по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).