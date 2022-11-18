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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:11

Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Добиться этого удалось благодаря проекту «Умный фитнес»
Марина Прохорова
Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Фото: Вера Зенина

Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Как сообщили в пресс-службе губернатора, добиться этого удалось благодаря проекту «Умный фитнес». Это новый вид интеллектуально-спортивных прогулок на свежем воздухе, совмещающих скандинавскую ходьбу с прослушиванием литературных произведений в беспроводных наушников.

Также при выборе победителей учитывались наиболее важные инициативы в библиотечной сфере, достижения органов власти, учреждений культуры и образования в развитии инфраструктуры книги и чтения. Дополнительное внимание в Год культурного наследия народов России уделялось деятельности по популяризации и сохранению литературы коренного населения.

Сейчас проект развивается, расширятся его география. «Умные» прогулки теперь проводятся по улицам Салехарда, Пуровского, Надымского и Тазовского районов. За неполные два года к нему присоединились свыше 2 500 человек.

- Ямал в третий раз входит в число лидеров всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Такой результат невозможен без качественных изменений ямальских библиотек. С 2017 года модернизировано 18 библиотечных учреждений, в результате чего появились новые возможности для продвижения книги и повышения читательского интереса, - сказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.