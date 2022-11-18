Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Фото: Вера Зенина

Ямал стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Как сообщили в пресс-службе губернатора, добиться этого удалось благодаря проекту «Умный фитнес». Это новый вид интеллектуально-спортивных прогулок на свежем воздухе, совмещающих скандинавскую ходьбу с прослушиванием литературных произведений в беспроводных наушников.

Также при выборе победителей учитывались наиболее важные инициативы в библиотечной сфере, достижения органов власти, учреждений культуры и образования в развитии инфраструктуры книги и чтения. Дополнительное внимание в Год культурного наследия народов России уделялось деятельности по популяризации и сохранению литературы коренного населения.

Сейчас проект развивается, расширятся его география. «Умные» прогулки теперь проводятся по улицам Салехарда, Пуровского, Надымского и Тазовского районов. За неполные два года к нему присоединились свыше 2 500 человек.

- Ямал в третий раз входит в число лидеров всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Такой результат невозможен без качественных изменений ямальских библиотек. С 2017 года модернизировано 18 библиотечных учреждений, в результате чего появились новые возможности для продвижения книги и повышения читательского интереса, - сказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.