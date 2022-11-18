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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 6:29

Жительница Губкинского, имея судимость, обворовала десять магазинов

Ей грозит уголовная ответственность
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Фото: Вера Зенина

В Губкинском осудят местную жительницу, которая обворовывала магазины, уже будучи судимой. Как сообщили в городской прокуратуре, первый раз женщину привлекли к административной ответственности в феврале 2022 года. Она совершила мелкое хищение чужого имущества стоимостью, не превышающей 2 500 рублей.

- Спустя два месяца горожанка вновь взялась за старое. С апреля по июль 2022 года она совершила одну кражу и девять мелких хищений чужого имущества. Указанные противоправные действия злоумышленница совершала в основном в продуктовых магазинах, - добавили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, что женщина обвиняется в одном преступлении по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) и девяти - по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).