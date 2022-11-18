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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 6:00

Житель Лабытнанги, воровавший могильные оградки, отправится на исправительные работы

На суде он признал вину
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Лабытнанги вынесли обвинительный приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который воровал могильные оградки с кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что в октябре 2021 года мужчина украл на городском кладбище принадлежащее пенсионерке металлическое ограждение могилы ее дочери. Общая стоимостью похищенного превысила 15 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

На суде северянин полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Учитывая это факт и позицию прокурора, суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей.