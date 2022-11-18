В Тазовском районе пожарные вытащили из горящего дома пенсионерку с ребенком

Фото: противопожарная служба ЯНАО

В селе Антипаюта пожарные спасли из горящего дома пожилую женщину и ребенка. Возгорание произошло вчера, 17 ноября, в микрорайоне Буровиков.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:01. Первое подразделение прибыло на место уже через три минуты. К тому времени наблюдалось сильное задымление из окна квартиры, расположенной в углу дома, - прокомментировали в противопожарной службе ЯНАО.

Не медля ни секунды, спасатели приступили к эвакуации людей. В одной из квартир начальник караула обнаружил пожилую женщину со спящим ребенком. Он помог пенсионерке надеть верхнюю одежду, завернул ребенка в одеяло и вывел их в безопасное место.

- Благодаря грамотным действиям пожарных удалось спасти не только сам дом, но и сохранить имущество людей, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что на днях сотрудники противопожарной службы выезжали на тушение бесхозного строения в селе Новый Порт. К сожалению, тогда в огне погибли два человека.