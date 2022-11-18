В Ноябрьске водитель «Ваза» спровоцировал аварию и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 ноября на перекрестке дорог Проезд №3 - Проезд №4 в Ноябрьске.

- Около 16:50 водитель автомобиля «Ваз» не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в ехавший впереди автомобиль «Газ». В результате ДТП виновник аварии госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года - 4 147, в которых 21 человек погиб и 295 получили травмы, в том числе 39 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.