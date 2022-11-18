На Ямале победители гранта «Агростартап» будут выращивать картофель, аквакультуры, зелень и грибы

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале определили победителей гранта «Агростартап». В этом году окружную поддержку получили три проекта по следующим направлениям: картофелеводство, производства зелени и аквакультуры.

Так, салехардский предприниматель планирует приобрести три установки замкнутого водоснабжения для выращивания аквакультуры. В селе Мужи откроется собственное производство по выращиванию картофеля, также на земельном участке будет возведено овощехранилище для сельскохозяйственной продукции. А грантополучатель из Губкинского планирует построить помещения для выращивания зелени и грибов, где будет проводить экскурсии для посетителей.

- Грант «Агростартап» помогает тем, кто делает первые шаги в открытии своего дела в сельском хозяйстве. Данная мера поддержки отличается от других тем, что заявку на участие могут подать и физические лица, которые еще не являются предпринимателями и только планируют создать фермерское хозяйство, - рассказала заведующая сектором развития сельских территорий отдела государственных программ департамента АПК ЯНАО Надежда Запольских.

Общая сумма финансовой поддержки составит 7,8 миллиона рублей.